اعتقال 7 متهمين بتزوير البطاقات الامتحانية في الانبار وصلاح الدين

2023/02/14 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، اعتقال 7 متهمين بتزوير البطاقات الامتحانية في محافظتي الانبار وصلاح الدين.

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