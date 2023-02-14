الاتحاد الأوروبي: لا يزال خطر داعش والقاعدة يشكل تهديداً على العراق وسوريا

2023/02/14 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأكد منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف العنيف، ايلكا سالمي، اليوم الثلاثاء، أن داعش والقاعدة لا يزالان يشكلان تهديدا على العراق وسوريا، فيما أشاد بدور الحكومة العراقية بمجال مكافحة الإرهاب.

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