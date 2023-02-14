2023/02/14 | 12:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الامريكي، تشاك شومر، إن مجلس...

ظهرت المقالة الشيوخ الأمريكي يتطلع لإلغاء القرار الذي تسبب بغزو العراق في 2003 أولاً على المسلة.

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