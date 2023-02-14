2023/02/14 | 12:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال النائب باسم خشان أن شقيق محافظ المثنى اسعد منفي، كان...

ظهرت المقالة شقيق محافظ المثنى يدرس في ايران بدون اجازة قانونية ويستمر بتقاضي الرواتب حتى اثناء غيابه أولاً على المسلة.

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