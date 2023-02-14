ثلاثة قتلى وخمسة جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة

2023/02/14 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرتها الشرطة تُظهر المشتبه به في عملية إطلاق نار في حرم جامعي في لانسينغ في ولاية ميشيغن الأميركية في 13 شباط/فبراير 2023 © شرطة جامعة ولاية ميشيغن/ا ف ب واشنطن (أ ف ب) – سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار مساء الإثنين داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في […]

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