2023/02/14 | 12:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى وكالة الاستخبارات اعلنت اليوم الثلاثاء القبض على خمسة عناصر ارهابية في نينوى.و في بيان للوكالة ذكر انه و بجهد استخباري وعمليات نوعية مستمرة تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية.واضافت “فقد أسفرت الجهود عن القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى اشرت بحقهم معلومات تثبت انتمائهم لعصابات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل 5 ارهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل 5 ارهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).