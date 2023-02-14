القضاء اللبناني يحسم قضية زوج نانسي عجرم وقتله للشاب السوري

2023/02/14 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم القضاء اللبناني قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى بطلق ناري على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.وبعد شهور من الصمت، أصدرت المحكمة قرارها الأخير بشأن أزمة الدكتور فادي الهاشم، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة.وقررت … Readmore

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