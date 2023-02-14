2023/02/14 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضح مركز الاعلام الرقمي DMC ان هنالك تفاوت واضح في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) للمنصات المختلفة في احدث احصائية لهذا العام صدرت مساء أمس الإثنين 13 شباط 2023، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالارقام ..



الإعلام الرقمي يعلن مستخدم مواقع التواصل الإجتماعي في العراق المركز الخبري الوطني.

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