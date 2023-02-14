أهل العراق يمنعون قيام جمهورية خمينية في وطنهم

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ماجد السامرائي يبدو لبعض المعنيين بالملفين العراقي والإيراني، خصوصاً بين العراقيين، أن عرض ملف علاقة الشيعة العراقيين بنظام ولي الفقيه الإيراني لن يغيّر ولاء بعض الشيعة لنظام خامنئي،...أكمل القراءة ←

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