2023/02/14 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبلغت وزارة الشباب والرياضة، ادارة نادي الطلبة بنقل مباريات فريقها من ملعب الزوراء لملعب الشعب اعتبارا من الجولة المقبلة.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



وزارة الشباب تبلغ إدارة الطلبة بنقل مباريات الأنيق إلى ملعب الشعب أولاً على ايرث نيوز.

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