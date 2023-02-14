وزير الطاقة الإماراتي: نعمل على إنجاز مشروع سوق الكهرباء والتوسع للتصدير

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع سوق الكهرباء، والتوسع فيه داخل الدولة ومن أجل تعزيز فرص التصدير للخارج.

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