المخدرات في العراق.. اعتقال قرابة 1500 متهماً خلال الشهر الماضي

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت مديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال قرابة 1500 مروج ومتاجر بالمخدرات لشهر كانون الثاني عام 2023 في بغداد والمحافظات.

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