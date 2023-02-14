"لن نقف مكتوفي الأيدي".. أستراليا تعلن ضبط عملية تجسس إيرانية على أراضيها

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنها وضعت حدا لعملية تجسّس إيرانية كانت تجري على أراضيها خلال تظاهرات تضامنية مع حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر.

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