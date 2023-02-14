البنك المركزي يحذر من التعامل مع منصات وهمية تعرض المواطنين للاحت

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذّر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع منصات وهمية تعرض المواطنين للاحتيال.

وذكر البنك في بيان "نحذر من التعامل مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات التي تزاول المراهنات وتتداول بالأموال مستخدمةً اسم البنك المركزي العراقي وشعاره واجهةً لها".

وأضاف البيان، أن "البنك لاحظ استخدام ضعاف النفوس اسمه وشعاره لاستغلال المواطنين في أمور ترويجية في التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، والمنصات الوهمية التي تتبنّى أساليب وطرائق متعددة لتضليل المواطنين، وتعريضهم للاحتيال المالي".

ولفت إلى أنّ "هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات غير مرخّصة منه"، محذّراً "المواطنين من التعامل معها".

وأكد على "أهمية التحقق من موثوقيتها قبل استخدامها، وتبليغ قسم التوعية ومراقبة الخدمات المصرفية في البنك عند وجود أية حالة مشكوك فيها عبر البريد الإلكتروني (banking.awareness@cbi.iq) أو الاتصال بالرقم (07809224663)".

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