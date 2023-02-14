البنك المركزي يدعو لعدم التعامل مع التطبيقات والمواقع التي تزاول المراهنات

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، لعدم التعامل مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات التي تزاول المراهنات وتتداول بالأموال مستخدمةً اسم البنك المركزي العراقي وشعاره واجهةً لها.

وذكر البنك، في بيان “لاحظنا استخدام ضعاف النفوس اسم وشعار البنك المركزي لاستغلال المواطنين في أمور ترويجية في التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، والمنصات الوهمية التي تتبنّى أساليب وطرائق متعددة لتضليل المواطنين، وتعريضهم للاحتيال المالي”.

ونوّه إلى أنّ “هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات غير مرخّصة منه”، محذّرًا المواطنين من “التعامل معها”.

وأكد “أهمية التحقق من موثوقيتها قبل استخدامها، وتبليغ قسم التوعية ومراقبة الخدمات المصرفية في البنك عند وجود أية حالة مشكوك فيها عبر البريد الإلكتروني([email protected]) أو الاتصال بالرقم (07809224663)”.

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