الشكوك تحوم حول

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

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فجر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الكثير من الشكوك حول جاهزيته للمشاركة ضد آرسنال، غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض هالاند لإصابة في الفخذ خلال المباراة الماضية لمانشستر سيتي ضد أستون فيلا.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هالاند في حالة جيدة وسيشارك أساسيًا كالمعتاد في موقعة آرسنال الخاصة بحسم صدارة البريميرليج.

وكان هالاند قد شارك في تدريبات ناديه مانشستر سيتي، أمس الإثنين، بشكل طبيعي.

يذكر أن آرسنال يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة (لعب مباراة أقل)، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

ويتواجد إيرلينج هالاند في صدارة قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدفا.

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