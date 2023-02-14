مركز متخصص: 25.5 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، عن وجود تفاوت واضح في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) للمنصات المختلفة في احدث احصائية لهذا العام، مؤكدا أنه توصل لأول إحصائية للمستخدمين العراقيين بمنصتي تيك توك ويوتيوب.

وذكر بيان للمركز، وتلقته (بغداد اليوم)، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا العام بلغ 25.53 مليون مستخدم طبقا لأخر احصائية لمؤسستي "وي آر سوشيال" We are social و"ميلت ووتر" Meltwater المتخصصتين في هذا المجال، مشيرا الى ان عدد مستخدمي المنصات قد تباين في الزيادة والنقصان بالنسبة للمنصات وكما يلي:

فيسبوك:

17.95 مليون مستخدم على منصة فيسبوك بنقصان 900 الف مستخدم عن إحصائية العام الماضي.

انستجرام:

14 مليون مستخدم نشط على منصة انستجرام، بنقصان مليون ونصف مستخدم عن إحصائية العام الماضي.

ماسنجر فيسبوك:

15.10 مليون مستخدم على تطبيق فيسبوك ماسنجر، بنقصان حوالي مليون و 100 الف عن إحصائية العام الماضي.

سناب شات:

16.10 مليون مستخدم على منصة سناب شات، بزيادة 2.3 مليون عن العام.

تويتر:

2.50 مليون مستخدم لمنصة تويتر، بزيادة 600 الف مستخدم عن العام الماضي.

لينكدان:

1.70 مليون مستخدم لشبكة لينكدان، بزيادة قدرها 300 الف مستخدم عن العام الماضي.

تيك توك:

23.88 مليون مستخدم نشط على تيك توك.

يوتيوب:

24.30 مليون مستخدم نشط لمنصة يوتيوب.

واكد المركز ان هنالك زيادة حاصلة في اعداد مستخدمي بعض المنصات، خصوصا سناب شات وتويتر ولينكدن، أما منصتي فيسبوك وانستجرام وتطبيق فيسبوك ماسنجر حيث فقدت هذه المنصات أكثر من 3 مليون ونصف مستخدم مقارنة بإحصائية العام الماضي.

يذكر ان مركز الإعلام الرقمي DMC هو مركز مستقل متخصص برصد وتحليل ظواهر العالم الرقمي ومنصاته المختلفة فضلا عن استشراف تحولات هذا العالم وتتبع اخباره.

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