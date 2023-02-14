البيت الأبيض يحسم الجدل حول

2023/02/14 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اكد البيت الأبيض، إنه لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقاطها مؤخرا.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمرها الصحفي اليومي، بأن الولايات المتحدة "ليست معنية بالكائنات الفضائية أو الحياة خارج كوكب الأرض خلال قيامها بإسقاط الأجسام الطائرة في الأيام الأخيرة".

وأضافت: "أعلم أنه هناك أسئلة ومخاوف بشأن هذا ولكن لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو حياة خارج كوكب الأرض مع عمليات إسقاط الأجسام التي تمت مؤخرا".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تزال تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها مؤخرا.

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