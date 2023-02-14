"حضر خطبة البغدادي وأدواره مهمة".. الكشف عن تفاصيل مقتل "والي ديالى في داعش" - عاجل

2023/02/14 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أدلى سياسي ومصدر أمني، الثلاثاء، بمعلومات عن "عبد الرحمن الدايني، والي ديالى" في تنظيم "داعش" الذي قتل بضربة جوية عراقية في جبال حمرين قبل يومين.

قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي لـ(بغداد اليوم)، إن "الدايني كان في المرتبة السادسة ضمن هرمية تنظيم داعش، وتابعته الاستخبارات والحشد الشعبي منذ أشهر واستدلت على مخبأه في الجهة الشرقية من عمق تلال حمرين في ديالى، بعدما اخترقت الأجهزة الأمنية دائرته المقربة وقتلته مع مرافقيه".

وأضاف، أن "المقتول يعد من القيادات المهمة في داعش وأدى أدواراً مختلفة بعد سيطرة التنظيم على مدن في شمال وغرب العراق صيف 2014".

من جانبه، قال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "أبو عبد الرحمن الدايني حضر الخطبة التي ألقاها زعيم تنظيم داعش الأول أبو بكر البغدادي (قُتل في 31 تشرين الأول 2019)، في جامع النوري في الموصل بعد سيطرة التنظيم على المدينة في حزيران 2014".

وأضاف، أن "الدايني انتقل إلى سوريا أكثر من مرة قبل أن يستقر في أطراف محافظة كركوك ثم انتقل منها إلى منطقة مطيبيجة في صلاح الدين ومنها إلى ديالى، وهو سابع (والي) يُقتل في ديالى منذ 2014".

وأعلن العراق "النصر" على تنظيم "داعش" في 2017، بعد استعادة جميع المناطق التي سيطر عليها صيف 2014، لكن التنظيم بقي يحتفظ بخلايا صغيرة تنتشر في أماكن نائية ومنها تلال حمرين في ديالى.

ويشن عناصر التنظيم هجمات قاتلة بين حين وآخر، خاصة في ديالى، يقابلها عمليات مضادة تقوم بها القوات العراقية المشتركة.

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