القضاء يصدر أمراً بالقبض على

2023/02/14 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة تحقيق الكرادة، الثلاثاء، أمراً بالقبض على مقدمة البرامج التلفزيونية همسة ماجد بتهمة نشر "محتوى هابط".

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة ووردت نسخة منها لـ(بغداد اليوم)، أمراً لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على "همسة ماجد بتهمة الفعل الفاضح وفق المادة 403 من قانون العقوبات العراقية.

وتشن السلطات حملة اعتقالات لأشخاص يحظون بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة "الإساءة للآداب والذوق العام"، وقضت المحاكم بحبس بعضهم.

وفي 30 تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة عراقية بحكم بحبس "همسة ماجد" 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمها بعد إدانتها بتهديد محامية.

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