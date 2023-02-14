بالوثيقة.. أمر قبض بحق همسة ماجد

2023/02/14 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت وثيقة حصلت عليها “تقدم”، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبض بحق همسة ماجد.

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