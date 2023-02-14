2023/02/14 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن مقترح لاضافة الدجاج والبيض بسلة شهر رمضان، وفيما اشارت الى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار مع قرب الشهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة: مقترح لاضافة الدجاج والبيض بسلة شهر رمضان المركز الخبري الوطني.

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