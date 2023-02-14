وفد أمريكي يعتزم زيارة باكستان بهدف إصلاح العلاقات

2023/02/14 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن- (رويترز)يترأس المستشار بوزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، وفداً إلى باكستان، هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وإسلام أباد لإصلاح العلاقات التي توترت في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الاثنين، إن الوفد الأمريكي سيزور بنغلاديش وباكستان في الفترة من 14 إلى 18 فبراير/ شباط، للاجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني وقادة أعمال.وكان خان، الذي أطيح به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي، تسبب في توتر مع الولايات المتحدة طوال فترة ولايته.ورحّب باستيلاء «طالبان» على أفغانستان في 2021 واتهم واشنطن بالوقوف وراء محاولة الإطاحة به في 2022.ورفضت واشنطن ومجلس الأمن القومي الباكستاني، وهو هيئة من كبار القيادات المدنية والعسكرية، اتهاماته.



وخلف خان في رئاسة الوزراء شهباز شريف.وتأتي زيارة الوفد الأمريكي في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد الباكستاني يعاني جراء فيضانات مدمرة، العام الماضي، خلفت 1700 قتيل على الأقل، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن جهود إعادة البناء ستتكلف 16 مليار دولار.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين: «الوفد سيجدد التأكيد أيضاً على التعاون الأمني القوي بين بلدينا».وأضافت الوزارة أن العلاقات الاقتصادية والتعاون للتعامل مع تأثير تغيّر المناخ ستكون على جدول أعمال الاجتماع بين المسؤولين الأمريكيين والباكستانيين.

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