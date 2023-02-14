بالارقام .. مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي في العراق

2023/02/14 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضح مركز الاعلام الرقمي DMC ان هنالك تفاوت واضح في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) للمنصات المختلفة في احدث احصائية لهذا العام صدرت مساء أمس الإثنين 13 شباط 2023، لافتا الى الاعلان، لاول مرة في احصائية، عن عدد مستخدمي منصتي تيك توك ويوتيوب في العراق.

وبيّن المركز في بيان ان “عدد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي خلال هذا العام بلغ 25.53 مليون مستخدم طبقا لاخر احصائية لمؤسستي “وي آر سوشيال” We are social و”ميلت ووتر” Meltwater المتخصصتين في هذا المجال”.

واشار المركز الى ان “عدد مستخدمي المنصات قد تباين في الزيادة والنقصان بالنسبة للمنصات، وكما يلي:

فيسبوك:17.95 مليون مستخدم على منصة فيسبوك بنقصان 900 الف مستخدم عن إحصائية العام الماضي.

انستجرام:14 مليون مستخدم نشط على منصة انستجرام، بنقصان مليون ونصف مستخدم عن إحصائية العام الماضي.

ماسنجر فيسبوك:15.10 مليون مستخدم على تطبيق فيسبوك ماسنجر، بنقصان حوالي مليون و 100 الف عن إحصائية العام الماضي.

سناب شات:16.10 مليون مستخدم على منصة سناب شات، بزيادة 2.3 مليون عن العام.

تويتر:2.50 مليون مستخدم لمنصة تويتر، بزيادة 600 الف مستخدم عن العام الماضي.

لينكدان:1.70 مليون مستخدم لشبكة لينكدان، بزيادة قدرها 300 الف مستخدم عن العام الماضي.

تيك توك:23.88 مليون مستخدم نشط على تيك توك.

يوتيوب:24.30 مليون مستخدم نشط لمنصة يوتيوب.

واكد المركز ان “هنالك زيادة حاصلة في اعداد مستخدمي بعض المنصات، خصوصا سناب شات وتويتر ولينكدن، أما منصتي فيسبوك وانستجرام وتطبيق فيسبوك ماسنجر حيث فقدت هذه المنصات أكثر من 3 مليون ونصف مستخدم مقارنة باحصائية العام الماضي”.

يُذكر ان مركز الإعلام الرقمي DMC هو مركز مستقل متخصص برصد وتحليل ظواهر العالم الرقمي ومنصاته المختلفة فضلا عن إستشراف تحولات هذا العالم وتتبع اخباره.

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