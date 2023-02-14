2023/02/14 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أشارت نتائج مسح رويترز للفترة (8-13 فبراير)، وفقا لغالبية الاقتصاديين عينة المسح، حيث توقع 46 من أصل 86 خبيرا اقتصاديا أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادتين إضافيتين لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ومايو، مع احتمال مواصلة تشديد البنك لسياسته النقدية هذا العام.

ومع استمرار معدل التضخم عند مستوى أعلى من هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2%، بما يعني احتمالية الوصول لمعدل الفائدة النهائي عند 5.00٪-5.25٪، أي أعلى بمقدار 25 نقطة أساس مما توقعته الأغلبية منذ نوفمبر.

وفي هذا الشأن، أفاد أوسكار مونوز، استراتيجي الاقتصاد الكلي الأمريكي لدى بنك TDS، بأنه سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال قويا وسيستغرق الأمر وقتا أطول قليلا حتى يبدأ في إظهار علامات التدهور.

وهذا الأمر قد يمثل خطرا إذا ترسخ التضخم في قطاع الخدمات ونمو الأجور لفترة أطول عند مستويات مرتفعة؛ بما يعني احتمال إبقاء الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول بعض الوقت.

وفيما يلي أبرز نتائج مسح رويترز:

لم يكن هناك إجماع واضح على سعر الفائدة الأساسي لبنك الفيدرالي الأمريكي في نهاية عام 2023.

أكثر من ثلثي المشاركين بما يعادل 54 من أصل 80 اقتصادي، توقعوا عدم تراجع التضخم هذا العام للهدف؛ حيث قد يظل التضخم أعلى من المستوى المطلوب على الأقل حتى عام 2024.

توقع الثلث أن يصل سعر الفائدة إلى ذروته عند 4.75٪ -5.00٪ ويستمر هناك خلال الفترة المتبقية من العام.



في حين توقعت النسبة الباقية خفضا واحدا على الأقل بحلول ذلك الوقت.

متوسط احتمال حدوث ركود يبلغ 60٪ خلال العام المقبل، لكن هذا لن يكون كافيا للبدء في خفض أسعار الفائدة حتى عام 2024.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.7٪ فقط هذا العام قبل أن ينتعش إلى نمو بنسبة 1.2٪ في عام 2024، وهو ما لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ حوالي 3٪.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ويترز: الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة بهذه الوتيرة في مارس ومايو) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ويترز: الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة بهذه الوتيرة في مارس ومايو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).