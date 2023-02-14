مركز الإعلام الرقمي: اكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الإجتماعي في العراق

2023/02/14 | 14:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أوضح #مركز_الاعلام_الرقمي DMC ان هنالك تفاوت واضح في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) للمنصات المختلفة في احدث احصائية لهذا العام صدرت مساء أمس الإثنين 13 شباط 2023، لافتا الى الاعلان، لاول مرة في احصائية، عن عدد مستخدمي منصتي تيك توك ويوتيوب في العراق.وبيّن المركز ان عدد مستخدمي مواقع …

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