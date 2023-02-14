مبيعات البنك المركزي تنخفض الى 94 مليون دولار

2023/02/14 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، للحوالات الخارجية.

ووفقا لنشرة البنك اليومية فٔن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 94 مليونا و950 الفا و560 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دينار لكل دولار بشكل نقدي".

وذهبت المبيعات من الدولار اكثرها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 53 مليونا و750 الفا و560 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 41 مليونا و200 الف دولار بشكل نقدي.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 16 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 176 شركة.

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