أحداث شباط.. النزاهة: فرقنا الميدانية ضبطت 14 متهماً بتعقيب المعاملات في دوائر الضريبة

2023/02/14 | 14:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 14 شباط 2023 النزاهة : فرقنا الميدانية ضبطت (14) متهماً بتعقيب المعاملات في...

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النزاهة: فرقنا الميدانية ضبطت 14 متهماً بتعقيب المعاملات في دوائر الضريبة أولاً على المسلة.

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