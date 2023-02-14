2023/02/14 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - أمناعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط ٢٠ شاحنة تحمل مواد مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 20 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 20 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).