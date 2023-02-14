التربية والتعليم تعلن ضوابط نقل طلبة الصفوف المنتهية “الثالث المتوسط والسادس الاعدادي” للنصف الثاني من العام الدراسي

في السياق ذاته، أوضحت الوزارة، أن “النقل يتوقف بعد تاريخ 31 /3 /2023 مهمـا كانت الأسباب وذلك لأمور تتعلق ببيانات الدفتر الالكتروني في مراكز الفحص”، فضلاً عن تزويد مراكز الفحص بموافقات النقل لتعديل بيانات الطلبة.
وتتحمل المديريات العامة مسؤولية مخالفة التعليمات وتبعاتها.
بحسب البيان
فيما يخص طلبة الصف السادس الاعدادي (حصراً)، أكدت الوزارة، أن “نقل طلبة السادس تكون بموافقة المديرية العامة للتقويم والامتحانات شرطاً للنقل ويتم توحيد الطلبات في المديريات العامة وترسل لهم أسبوعيا من خلال معتمدي المديريات حصراً مرفق معها البيانات المطلوبة آنفة الذكر”، لافتة الى انه “لا يجوز ارسال المواطنين الى المديرية العامة للتقويم والامتحانات مباشرة
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