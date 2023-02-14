التربية والتعليم تعلن ضوابط نقل طلبة الصفوف المنتهية “الثالث المتوسط والسادس الاعدادي” للنصف الثاني من العام الدراسي

2023/02/14 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن ” الطالب داخل المديرية في حال نجاحه أو في حال الاكمال بدرس او درسين في امتحانات نصف السنة ينقل استناداً الى واقع حال الطالب الصادر عن مدرسته”.وأضافت: “يمكن نقل الطالب داخل المديرية او بين المديريات العامة في حال ثبت نقل محل السكن من خلال كتاب رسمي صادر من المجلس البلدي له وبقية أفراد عائلته بغض النظر عن النجاح او الاكمال في امتحانات نصف السنة”، مشيرة الى أنه “لا يجوز نقل الطلبة من المدارس الصباحية الى المدارس المسائية”.

في السياق ذاته، أوضحت الوزارة، أن “النقل يتوقف بعد تاريخ 31 /3 /2023 مهمـا كانت الأسباب وذلك لأمور تتعلق ببيانات الدفتر الالكتروني في مراكز الفحص”، فضلاً عن تزويد مراكز الفحص بموافقات النقل لتعديل بيانات الطلبة.



وتتحمل المديريات العامة مسؤولية مخالفة التعليمات وتبعاتها.



بحسب البيان

فيما يخص طلبة الصف السادس الاعدادي (حصراً)، أكدت الوزارة، أن “نقل طلبة السادس تكون بموافقة المديرية العامة للتقويم والامتحانات شرطاً للنقل ويتم توحيد الطلبات في المديريات العامة وترسل لهم أسبوعيا من خلال معتمدي المديريات حصراً مرفق معها البيانات المطلوبة آنفة الذكر”، لافتة الى انه “لا يجوز ارسال المواطنين الى المديرية العامة للتقويم والامتحانات مباشرة

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