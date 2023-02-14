2023/02/14 | 14:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الرقمي: 25.5 مليون مستخدم لمواقع التواصل الإجتماعي في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/14 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي: 25.5 مليون مستخدم لمواقع التواصل الإجتماعي في العراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي: 25.5 مليون مستخدم لمواقع التواصل الإجتماعي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).