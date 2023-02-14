أول طائرة سعودية تهبط في حلب منذ2011

2023/02/14 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت اليوم الثلاثاء، طائرة سعودية إلى

مطار حلب الدولي تحمل 35 طنا من

المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين

من الزلزال.

وقال مدير الطيران المدني السوري باسم

منصور لـRT إن “طائرة المساعدات

السعودية التي

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