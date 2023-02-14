الحكيم والسفير الروسي يبحثان استثمار انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي

2023/02/14 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار

الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا

الإتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف،

العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو

ومستجدات الأوضاع السياسية

والاقتصادية في العراق.

وذكر ا

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