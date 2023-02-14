ثلوج غداً الأربعاء.. طقس العراق خلال الزيارة الرجبية

2023/02/14 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس للأيام

الأربعة المقبلة، فيما أشارت الى تساقط

للأمطار والثلوج يوم غد الأربعاء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس يوم

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