2023/02/14 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي زيدان مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالباني وبحث معه ضرورة تطبيق واحترام مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاضي زيدان يبحث مع بافال طالباني ضرورة تطبيق واحترام مبدأ سيادة القانون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاضي زيدان يبحث مع بافال طالباني ضرورة تطبيق واحترام مبدأ سيادة القانون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاضي زيدان يبحث مع بافال طالباني ضرورة تطبيق واحترام مبدأ سيادة القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).