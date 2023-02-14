2023/02/14 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء (الموزاية) إلى أكثر من 70 ألف ليرة.وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنهيار جديد لليرة اللبنانية امام الدولار الامريكي المركز الخبري الوطني.

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