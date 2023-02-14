طائرتان تحملان مواد إغاثية جهّزها الحشد الشعبي تصلان إلى تركيا

2023/02/14 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، وصول طائرتين عراقيتين محملتين بالمواد الإغاثية إلى تركيا.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طائرتين محملتين بالمواد الاغاثية وصلت الى مطار غازي عنتاب في تركيا قبل قليل".

وأضاف البيان، أن "ارسال الطائرتين يأتي بهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي".

وأشارت هيئة الحشد، بحسب البيان، الى أن "المساعدات تأتي أيضا في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".

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