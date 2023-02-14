2023/02/14 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بعنصر إرهابي كان يشغل منصب مسؤول الإعلام لدى داعش بالفلوجة في محافظة الانبار.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، من الاطاحة بمسؤول إعلام داعش في الفلوجة وينتمي الى مايسمى التوابين، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) من محكمة تحقيق الفلوجة".

واضاف، أنه "جرت العملية في منطقة الدورة ببغداد بالتعاون مع الفوج الرئاسي، وقد جرى تسليمه الى جهة الطلب أُصولياً".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على سبعة "إرهابيين" في محافظات بغداد والانبار وميسان.





وقالت المديرية التابعة لوزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".

وأضافت، أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الرمادي والمجر الكبير والدورة "، مشيرة إلى "تسليم المطلوبين إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسؤول في "داعش" جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسؤول في "داعش" جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).