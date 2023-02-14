وزيرة الهجرة: عودة 194 نازحاً إلى سنجار

2023/02/14 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، عودة 194 نازحاً من مخيم جبل سنجار إلى مناطقها الأصلية في محافظة نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، تشرف على عودة 194 نازحاً بواقع 31 أسرة من مخيم جبل سنجار إلى مناطقها الأصلية في محافظة نينوى بقضاء سنجار وناحيتي الشمال "سنوني" والقحطانية "تل عزيز"".

واضاف أن "عودة الاسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية و الحكومة المحلية، و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم".

واشار البيان الى أنه "تم دفع مبالغ مالية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) كأجور نقل".

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