التربية تُحدد ضوابط نقل طلبة الصفوف المنتهية

2023/02/14 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

ضوابط نقل طلبة الصفوف المنتهية "الثالث

المتوسط والسادس الاعدادي" للنصف

الثاني من العام الدراسي 2022 – 2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الط

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