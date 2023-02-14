الإطاحة بإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الإعلام لدى داعش بالفلوجة

2023/02/14 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، بعنصر إرهابي كان يشغل منصب مسؤول الإعلام لدى عصابات داعش بالفلوجة.

وذكر بيان للمديرية أنه “بعملية نوعية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، من الإطاحة بمسؤول إعلام عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة وينتمي إلى ما يسمى التوابين”.

وأضاف أن “الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب) من محكمة تحقيق الفلوجة، جرت العملية في منطقة الدورة ببغداد بالتعاون مع الفوج الرئاسي، وقد جرى تسليمه إلى جهة الطلب أُصولياً”.

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