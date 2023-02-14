وزيرة الهجرة تعلن عودة (194) نازحاً الى سنجار

2023/02/14 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، عودة (194) نازحاً إلى سنجار.

وذكر بيان للوزارة أن “وزيرة الهجرة أشرفت على عودة (194) نازحاً بواقع (31) أسرة من مخيم جبل سنجار إلى مناطقها الأصلية في محافظة نينوى بقضاء سنجار وناحيتي الشمال (سنوني) والقحطانية (تل عزيز)”.

وأضاف أن “عودة الأسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم، مشيرا إلى أنه تم دفع مبالغ مالية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) كأجور نقل”.

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