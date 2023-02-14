2023/02/14 | 15:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ErcynaHg3sg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أضرار الأنسولين على النساء وطرق الوقاية منها | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أضرار الأنسولين على النساء وطرق الوقاية منها | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).