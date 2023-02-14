2023/02/14 | 15:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الزلزال، الذي خّلف أكثر من...

ظهرت المقالة الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية خلال قرن أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية خلال قرن) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية خلال قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).