الحكيم والسفير الروسي في العراق يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لإحلال السلام في العالم

2023/02/14 | 15:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا الإتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف، العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق.وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ان الاخير “استقبل سفير روسيا الإتحادية … Readmore

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