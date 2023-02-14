إنقاذ 48 مهاجراً وسط البحر المتوسط

2023/02/14 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت سفينة البحث والإنقاذ “جيو بارنتس” 48 مهاجراً بينهم 9 أطفال كانوا على متن قارب وسط البحر المتوسط، وذلك بحسب بيان صادر عن منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية.

وذكرت المنظمة في البيان، أن المسافرين كانوا على متن قارب خشبي، وتم نقلهم على متن السفينة في المياه الدولية بالقرب من الساحل الليبي، ليتمكنوا بعد فترة وجيزة من الرسو في ميناء مدينة أنكونا على ساحل البحر الأدرياتيكي، بعد أن خصصته السلطات الإيطالية للرسو فيه.وانتقد طاقم السفينة حقيقة تخصيص موقع بعيد عن موقعهم الحالي، حيث من المتوقع أن يستغرق الوصول إلى أنكونا خمسة أيام.وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت مرسوماً في يناير (كانون الثاني) الفائت، يقيد بشدة عمليات المنقذين البحريين المدنيين في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث يتعين على المنظمات المعنية تقليص المهمة بعد إنقاذها الأول والتوجه إلى ميناء تخصصه لها السلطات.

وفي معظم الأحيان، تكون الموانئ المخصصة من قبل الحكومة على مسافة بعيدة من مواقع سفن الإنقاذ، وتتطلب رحلة طويلة للوصول إليها، الأمر الذي يبطئ من عمليات الإنقاذ التي تقوم بها هذه السفن.

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