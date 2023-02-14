شاهد بالفيديو.. هل احكمت الولايات المتحدة قبضتها على العراق اقتصادياً؟

2023/02/14 | 16:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OjalmCIEg28

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