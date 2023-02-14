2023/02/14 | 16:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -5B2YST3_Fw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهولندي فرانك هوغريتس الذي توقع زلزال تركيا وسوريا يفاجئ لبنان ومصر بتوقع جديد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الهولندي فرانك هوغريتس الذي توقع زلزال تركيا وسوريا يفاجئ لبنان ومصر بتوقع جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).