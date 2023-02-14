2023/02/14 | 16:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حيد كبار أندية الدوري التركي منافساتهم وخلافاتهم جانبا وقرروا توحيد جهودهم...

ظهرت المقالة الأندية تتحد لإغاثة منكوبي زلزال تركيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأندية تتحد لإغاثة منكوبي زلزال تركيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأندية تتحد لإغاثة منكوبي زلزال تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).