ضبط (6) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2023/02/14 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط (6) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيأة تلقته ايرث نيوز “تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبناءا على المعلومات الواردة الينا من مصادرنا الخاصة تم ضبط (6) حاويات حجم ٤٠ تحتوي ( اطارات سيارات، ورق كارتوني) متجاوزه المدة […]

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